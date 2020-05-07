На Киев надвигается шторм: накроют сильные дожди

Киев и область в четверг, 7 мая, продолжит заливать дождями.

Соответствующее штормовое предупреждения о I уровне опасности (желтом) появилось на сайте Укргидрометцентра.

Так, до обеда 7 мая в Киеве, а также области ожидается значительный дождь. Количество осадков менее чем за 12 часов может достичь 15-49 мм.

На Киев надвигается шторм. Иллюстрация

Погода в Киеве и области Скриншот

Погода в Киеве и области Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области 4 мая разбушевались грозы, начался ливень и сильные порывы ветра.

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