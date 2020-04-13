На Киев надвигается резкое похолодание: появился прогноз погоды на неделю

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 12:00, 13.04.2020 Обновлено: 12:27, 13.04.2020

В Киеве с 13 и до 17 апреля будет чрезвычайно переменчивая погода. Если в первый день будет тепло и сухо, то в последующие – резко похолодает и даже пойдет дождь со снегом.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В основном ветер будет в пределах 7-12 м/с, реже – 5-10 м/с.

Так, в понедельник, 13 апреля, в Киеве будет сухо и тепло. Днем температура поднимется до +18...+20 градусов. Но уже во вторник, 14 апреля, погода очень испортится. Все сутки будет идти дождь со снегом, ожидается лишь +4...+6 градусов.

На Киев надвигается резкое похолодание. Иллюстрация

В среду, 15 апреля, ночью будет сухо, но еще больше похолодает – до -1...-3. Днем же снова предполагается небольшой дождь со снегом, температура немного поднимется – ожидается +8...+10 градусов.

В четверг, 16 апреля, дождь со снегом пойдет только ночью, а днем будет сухо. В первой половине суток предполагается +1...+3 градуса, во второй – до +10...+12.

Погода начнет становиться лучше только в пятницу, 17 апреля. Все сутки будет сухо. Ночью ожидается +3...+5 градусов, а днем – около +14...+16.

Погода в Киеве
Укргидрометцентр/скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В разгар пандемии коронавируса священник в Днепре причащал верующих из одной ложки. Видео

"Украина может вернуть не только Крым и Донбасс!" Турчинов напророчил России судьбу СССР

Мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Кароль на "Голосі країни"

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

Военные России развязали кровавый бой на Донбассе: Украина понесла потери