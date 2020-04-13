В Киеве с 13 и до 17 апреля будет чрезвычайно переменчивая погода. Если в первый день будет тепло и сухо, то в последующие – резко похолодает и даже пойдет дождь со снегом.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В основном ветер будет в пределах 7-12 м/с, реже – 5-10 м/с.

Так, в понедельник, 13 апреля, в Киеве будет сухо и тепло. Днем температура поднимется до +18...+20 градусов. Но уже во вторник, 14 апреля, погода очень испортится. Все сутки будет идти дождь со снегом, ожидается лишь +4...+6 градусов.

На Киев надвигается резкое похолодание. Иллюстрация

В среду, 15 апреля, ночью будет сухо, но еще больше похолодает – до -1...-3. Днем же снова предполагается небольшой дождь со снегом, температура немного поднимется – ожидается +8...+10 градусов.

В четверг, 16 апреля, дождь со снегом пойдет только ночью, а днем будет сухо. В первой половине суток предполагается +1...+3 градуса, во второй – до +10...+12.

Погода начнет становиться лучше только в пятницу, 17 апреля. Все сутки будет сухо. Ночью ожидается +3...+5 градусов, а днем – около +14...+16.

Погода в Киеве Укргидрометцентр/скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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