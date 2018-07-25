На Киев надвигается новый удар стихии: появилось предупреждение

В Киеве до конца суток 25 июля ожидается сильный дождь и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства также напомнило основные правила поведения в случае порывов ветра.

"Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", – посоветовали спасатели.

Киевлянам порекомендовали при падении деревьев или веток, травмировании людей и так далее немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинскую столицу 25 июля обрушился ураган, из-за чего город оказался в коллапсе. Мощный ливень затопил улицы, подземные переходы и даже аэропорт "Жуляны".