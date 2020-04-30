На Киев надвигается непогода: синоптики дали штормовое предупреждение

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 11:13, 30.04.2020 Обновлено: 11:55, 30.04.2020

В Киеве в четверг днем, 30 апреля, резко ухудшится погода.

Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, по прогнозу, 30 апреля в столице Украины начнутся грозы, а также ожидаются мощные порывы ветра 15-24 м/с.

На Киев надвигается непогода. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. В сети появились жуткие фото и видео.

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