На Киев и область надвигается шторм: синоптики дали предупреждение

Киев и область в четверг, 28 мая, накроют сильные дожди. В столице также ожидается сильный ветер, вероятные даже грозы.
Штормовое предупреждения появилось на сайте Укргидрометцентра. В нем говорится о том, что в Киеве и области в этот день предвидятся значительные дожди, а количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов или меньше (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
Прогноз погоды в столице дала и известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На Киев и область надвигается шторм. Иллюстрация
"Киев завтра в полной мере почувствует вкус циклона – в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов", – написала она.
Штормовое предупреждение
Скриншот
Погода в Украине
Facebook/Наталья Диденко
Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине летом 2020 года будет неустойчивой. В первой половине июня температура воздуха ожидается выше нормы, затем придет похолодание и дожди.
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