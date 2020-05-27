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27 мая • обновлено в 16:48
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На Киев и область надвигается шторм: синоптики дали предупреждение

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Киев и область в четверг, 28 мая, накроют сильные дожди. В столице также ожидается сильный ветер, вероятные даже грозы.

Штормовое предупреждения появилось на сайте Укргидрометцентра. В нем говорится о том, что в Киеве и области в этот день предвидятся значительные дожди, а количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов или меньше (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Прогноз погоды в столице дала и известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На Киев и область надвигается шторм. Иллюстрация

На Киев и область надвигается шторм. Иллюстрация

"Киев завтра в полной мере почувствует вкус циклона – в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов", – написала она.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Скриншот

Погода в Украине

Погода в Украине

Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине летом 2020 года будет неустойчивой. В первой половине июня температура воздуха ожидается выше нормы, затем придет похолодание и дожди.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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