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23 апреля • обновлено в 17:10
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/ Жизнь столицы

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро

1.4т
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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в суд иск из-за решения Кабинета министров Украины, которое касается закрытия метро в Украине, а в частности и в Киеве, из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, такой шаг был "незаконным и даже преступным в отношении украинцев".

"Подал иск в Окружной административный суд города Киева на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро" – говорится в посте нардепа.

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Иллюстрация

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Иллюстрация

Он подчеркнул, что многие люди, которые обеспечивают жизнедеятельность городов, в том числе и медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу.

"Правительство безответственно подошло к этому решению отрезать их от транспорта, не просчитало все возможные последствия, а просто вслепую сделало уверенный шаг к уничтожению экономики города и созданию страшных неудобств для миллионов жителей", – написал Гончаренко.

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ

Facebook/Алексей Гончаренко

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ

Facebook/Алексей Гончаренко

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ

На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ

Facebook/Алексей Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, метро Киева, согласно решению Кабинета министров Украины, остановило работу с 23:00 17 марта. Запрет также начала действовать в Харькове и Днепре.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
От "красавец"ну давайте откройте метро пусть весь Киев заразиться будет весело))))))
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Кияни Жизнь столицы

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