Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в суд иск из-за решения Кабинета министров Украины, которое касается закрытия метро в Украине, а в частности и в Киеве, из-за распространения коронавируса COVID-19.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, такой шаг был "незаконным и даже преступным в отношении украинцев".
"Подал иск в Окружной административный суд города Киева на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро" – говорится в посте нардепа.
На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Иллюстрация
Он подчеркнул, что многие люди, которые обеспечивают жизнедеятельность городов, в том числе и медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу.
"Правительство безответственно подошло к этому решению отрезать их от транспорта, не просчитало все возможные последствия, а просто вслепую сделало уверенный шаг к уничтожению экономики города и созданию страшных неудобств для миллионов жителей", – написал Гончаренко.
На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ
Facebook/Алексей Гончаренко
На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ
Facebook/Алексей Гончаренко
На Кабмин подали в суд из-за закрытия метро. Документ
Facebook/Алексей Гончаренко
Как сообщал OBOZREVATEL, метро Киева, согласно решению Кабинета министров Украины, остановило работу с 23:00 17 марта. Запрет также начала действовать в Харькове и Днепре.
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