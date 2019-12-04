На финишной прямой: в Киеве показали строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста. Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны 0-1 и 1-2 в проектное положение, соединив их с пролетом над проспектом Победы.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрацией Николай Поворозник, написала пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страница).

По его словам, конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение. После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.

В Киеве показали строительство Шулявского моста КГГА

"Сейчас продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", – отметил Поворозник.

Чиновник добавил, что никаких препятствий для продолжения работ по строительству транспортной развязки нет.

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко еще в марте заявил, что работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев. А уже 20 октября в Киеве установили четвертый, ключевой прогон Шулявского путепровода.

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