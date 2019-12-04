Главная Новости
4 декабря • обновлено в 17:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

На финишной прямой: в Киеве показали строительство Шулявского моста

1.4т
Читать материал на украинском

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста. Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны 0-1 и 1-2 в проектное положение, соединив их с пролетом над проспектом Победы.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрацией Николай Поворозник, написала пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страница).

По его словам, конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение. После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.

В Киеве показали строительство Шулявского моста

В Киеве показали строительство Шулявского моста

КГГА

"Сейчас продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", – отметил Поворозник.

Новости
"Украли!" Пропавшие части Шулявского моста нашли на стройке "Укрбуда"

Чиновник добавил, что никаких препятствий для продолжения работ по строительству транспортной развязки нет.

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

КГГА

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение

КГГА

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста

КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко еще в марте заявил, что работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев. А уже 20 октября в Киеве установили четвертый, ключевой прогон Шулявского путепровода.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги