На финишной прямой: в Киеве показали строительство Шулявского моста

В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста. Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны 0-1 и 1-2 в проектное положение, соединив их с пролетом над проспектом Победы.
Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрацией Николай Поворозник, написала пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страница).
По его словам, конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение. После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.
В Киеве показали строительство Шулявского моста
КГГА
"Сейчас продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", – отметил Поворозник.
Чиновник добавил, что никаких препятствий для продолжения работ по строительству транспортной развязки нет.
В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста
КГГА
Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение
КГГА
В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста
КГГА
Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение
КГГА
В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста
КГГА
Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение
КГГА
В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста
КГГА
Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение
КГГА
В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста
КГГА
Голландские специалисты уже переместили готовые прогоны в проектное положение
КГГА
В Киеве показали, на какой стадий находится строительство Шулявского моста
КГГА
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко еще в марте заявил, что работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев. А уже 20 октября в Киеве установили четвертый, ключевой прогон Шулявского путепровода.
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