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12 июня • обновлено в 11:40
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На Чернобыльской АЭС заподозрили COVID-19

1.6т
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У работника Чернобыльской атомной электростанции (Киевская область) заподозрили COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на своей странице в Facebook. Указанного сотрудника направили на самоизоляцию.

"10 июня среди работников ЧАЭС по результатам экспресс-теста обнаружено лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию. Для снятия подозрения или подтверждения диагноза COVID-19 взято уточняющий анализ, который направлен в лабораторию города Чернигов", – говорится в посте.

На Чернобыльской АЭС заподозрили COVID-19. Иллюстрация

На Чернобыльской АЭС заподозрили COVID-19. Иллюстрация

Отмечается, что ориентировочная дата получения результатов – после 15 июня. Также было выявлено семь контактных лиц – работников трех подразделений ЧАЭС, которым также порекомендовали самоизолироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 12 июня зафиксировали 1931 подтвержденный случай COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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