Мы поставили точку в скандальном строительстве на улице Гончара, – Кличко

Киев поставил точку в конфликте со скандальным строительством на улице Гончара 17-23, которое было остановлено городским советом в 2016 году.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что высота здания не превысит допустимой нормы.

"Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевско-пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская"", – отметил Кличко.

По его словам, обновленный проект будет готов в ближайшее время, после чего на строительстве начнутся работы.

"Я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной – многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО – буферной зоне Софии Киевской – не должно быть! Наша ключевая задача – сохранить исторический облик Киева", – подчеркнул мэр столицы.

Киев решил вопрос со скандальным строительством на улице Гончара. Facebook Виталия Кличко

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