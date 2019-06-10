Пройти смогут не все: под Киевом увидели "дорожный произвол"

Жители Киевщины в недоумении: на отремонтированном участке дороги Н-01 Киев – Знаменка год назад установили восемь надземных пешеходных переходов с лифтами. Но подъемники до сих пор не работают.

OBOZREVATEL разобрался в ситуации.

Страдают инвалиды и молодые мамы

Работы по капитальному ремонту 14-43 км автодороги начались в апреле 2015 года. Восемь из девяти пешеходных мостов должны были оборудовать подъемниками. Лифты установили. Но... В эксплуатацию ни один не ввели.

Один из восьми надземных переходов с лифтом на трассе Киев – Знаменка

Переход в районе авторынка "Чапаевка". Обычному человеку не составит труда подняться наверх, чего не скажешь о людях с ограниченными физическими возможностями, пожилых людях и мамах с колясками. Ситуацию могли бы нивелировать рабочие лифты, но они не запущены.

Надземный переход возле авторынка

На мосту нет пандусов, только нерабочие лифты

Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что лифты установили в прошлом году, а в том, что подъемники не работают, винят коррупцию. "Деньги тут явно кто-то распилил", – заявили нам люди.

Контракт на четверть миллиона

OBOZREVATEL направил официальные запросы в Службу автомобильных дорог Киевской области и Государственное агентство автомобильных дорог Украины. Вот что нам ответили:

Участок дороги находится на балансе Службы. Заказчик ремонтных работ – Агентство и "Укрдоринвест". Генеральный подрядчик – компания ONUR. Устанавливало и монтировало подъемники ООО "Завод Евроформат".

Стоимость работ по оборудованию переходов лифтами по контракту составляет 250 671 евро. На сегодняшний день уже потрачено более 228 000 евро.

Деньги на лифты выделил Европейски банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Введение подъемников в эксплуатацию запланировано на август нынешнего года – одновременно с введением в эксплуатацию участка дороги 14-43 км.

Ответ Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укрдоринвест"

Почему же лифты не запустили сразу после их установки?

"Подключение идет через "Киевоблэнерго", а там достаточно длительный процесс получения технических условий и согласований", – ответил нам начальник отдела "Укрдоринвест" Виктор Кравченко.

Надземный переход в районе авторынка

Расположение надземных пешеходных переходов на участке трассы Н-01 14-43 км

Также неофициально в ГП добавили, что и сам подрядчик не спешит запускать лифты до сдачи всего объекта, так как опасается, что на следующий день подъемники повредят вандалы.

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