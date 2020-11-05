Мост Патона в Киеве открыт 67 лет назад: раритетные фото

Мост Патона в Киеве был официально открыт ровно 67 лет тому назад, 5 ноября 1953 года.

Академик Евгений Патон, именем которого назван мост, непосредственно участвовал в проектировании и строительстве сооружения. В годовщину открытия моста OBOZREVATEL предлагает узнать, как он выглядел десятки лет назад.

Мост Патона был открыт в 1953 году ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Строительство моста Патона началось в 1940 году, а движение по нему открыли 5 ноября 1953 года. На тот момент это был наибольший в Европе цельносварной мост (длина – 1543 м), у которого впервые все швы, включая и монтажные, были выполнены с помощью автоматической сварки.

Это было революционное предложение академика – отказаться от клепаных соединений и перейти к сварке, что давало большие преимущества в весе, прочности и надежности.

Для большей безопасности движения на мосту Патона в 1968 году впервые в СССР было устроено полужесткое декоративно-художественное ограждение.

С 1 ноября 1954 года и до 9 июня 2004 года по мосту проходила трамвайная линия. Во время реконструкции моста Патона в 2004 году трамвайные пути были демонтированы, а вместо них проложена троллейбусная линия.

Мост Патона, 1970 год. Трамвайные пути впоследствии были демонтированы ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Мост Патона, 11 мая 1953 года ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Мост Патона, 1975 год ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Мост Патона, Киев, 1980-е годы ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Мост Патона. Архивное фото ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Строительство моста Патона началось в 1940 году ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало черно-белое архивное фото моста Патона в Киеве в 1950-х годах. Также ранее в сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.