Мост Патона в Киеве открыт 67 лет назад: раритетные фото

Мост Патона в Киеве был официально открыт ровно 67 лет тому назад, 5 ноября 1953 года.

Академик Евгений Патон, именем которого назван мост, непосредственно участвовал в проектировании и строительстве сооружения. В годовщину открытия моста OBOZREVATEL предлагает узнать, как он выглядел десятки лет назад.

Строительство моста Патона началось в 1940 году, а движение по нему открыли 5 ноября 1953 года. На тот момент это был наибольший в Европе цельносварной мост (длина – 1543 м), у которого впервые все швы, включая и монтажные, были выполнены с помощью автоматической сварки.

Это было революционное предложение академика – отказаться от клепаных соединений и перейти к сварке, что давало большие преимущества в весе, прочности и надежности.

Для большей безопасности движения на мосту Патона в 1968 году впервые в СССР было устроено полужесткое декоративно-художественное ограждение.

С 1 ноября 1954 года и до 9 июня 2004 года по мосту проходила трамвайная линия. Во время реконструкции моста Патона в 2004 году трамвайные пути были демонтированы, а вместо них проложена троллейбусная линия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало черно-белое архивное фото моста Патона в Киеве в 1950-х годах. Также ранее в сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.