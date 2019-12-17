Мост Патона "очень устал": как повлияет серьезная авария на движение в Киеве

В Киеве на мосту Патона во вторник, 17 декабря, обнаружили аварийное проседание покрытия, которое требует срочного ремонта.

Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда, на участке решили ограничить движение транспорта до утра 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Отмечается, что на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

На мосту Патона перекроют движение из-за аварии 112 Украина

"На мосту им. Патона ограничат движение с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря. Как отметили в коммунальной корпорации, работы будут выполнять круглосуточно. По возможности - движение по всем полосам восстановят ранее. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега)", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мост Патона оказался на грани разрушения. В сети появились видео, подтверждающие катастрофическое состояние конструкции.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост на Шулявском путепроводе, который обвалился не был аварийным, он просто устал от времени.

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