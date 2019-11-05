Мощный ветер и солнце: появился прогноз погоды до конца недели в Киеве

В Киеве со среды, 6 ноября, и до воскресенья, 10 ноября, продержится теплая погода. Однако время от времени будет подниматься сильный ветер, а еще дождь.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Синоптики предупредили, что 6 ноября в городе усилится мощность ветра до 15-24 м/с.

Так, в среду ночью температура будет в пределах +9...+11 градусов, а днем – поднимется до +17...+19. Во второй половине суток также вероятны осадки.

Погода в Киеве

В четверг, 7 ноября, будет +5...+7 градусов ночью, и +11...+13 – днем. Дождь может пройти именно во второй половине суток.

А вот в пятницу он выпадет ночью. В этот период температура ожидается в пределах +5...+7 градусов. Днем же станет теплее – до +11...+13.

Новости Синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь в Украине

В субботу, 9 ноября, осадки не предусматриваются. Ночью ожидается +7...+9 градусов, днем – около +14...+16. В воскресенье погода будет аналогичной.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. К концу же осени продержится плюсовая температура – за исключением 17–23 ноября.

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