"Мордор" лидирует: в Киеве начали массово открывать "квартирные" детские садики

В Киеве жители микрорайона "Мордор" на Позняках начали массово записывать детей в "квартирные" садики.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Дело в том, что именно на Позняках, где самая высокая плотность населения в столице и много новых ЖК, возникают серьезные проблемы с регистрацией малышей в садики – таких заведений попросту слишком мало.

Из-за этого родители идут на много хитростей. Некоторые даже записываются в очередь еще до рождения ребенка. Другие же, в том числе жители "Позняков-4а" или "Мордора", ведут детей в "квартирные" садики.

В Киеве начали массово открывать "квартирные" детские садики. Иллюстрация

Так, по словам, одной из мам – Елены Громовой, таких заведений на территории района появилось уже очень много – в каждой 25-этажке по одному, а то и два садика.

"Как правило, берут в аренду квартиру, все очень хорошо оформляют. В новых ЖК есть закрытая территория для прогулок, за детьми хорошо следят. Плата за такой садик – как минимум 8 тыс. грн в месяц. Они (Садики. – Ред.) обычно ничего не оплачивают, кроме коммуналки. И работают без лицензии", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких районах Киева меньше всего проблем с детсадами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!