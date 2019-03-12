MONATIK, иммерсивный театр, квест-комнаты: сити-гайдер рассказала, куда сходить в Киеве

В Украине, в частности в Киеве, стало больше развлечений, поэтому для отдыха уже не нужно искать и думать, куда пойти. Выбрать есть из чего, ведь на одну дату могут быть запланированы различные мероприятия.

Об этом в эфире ObozTV рассказала радиоведущая, сити-гайдер Мариетта Вэйс. Она также посоветовала: чтобы быть в курсе всех событий, можно присоединиться к разным каналам в Telegram или к группам в других соцсетях.

"В Украине, в частности в Киеве, стало так много развлечений, что уже не нужно искать тот мейнстрим, куда пойти – вот есть какой-то концерт и все хотят туда попасть. Такого уже нет. Сегодня на одну дату могут быть запланированы три мероприятия в один момент. Например, у нас есть Telegram-канал "Час розваг", где мы дважды за день публикуем новинки, афиши, куда можно сходить в Киеве", – сказала она.

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Из известных концертов, которые состоятся летом, Мариетта отметила выступление MONATIK'a. Она добавила, что это его первый стадионный концерт.

"Говорят, что концерт Монатика возможно перебьет по количеству посетителей Imagine Dragons, которые выступали в прошлом году", – сказала сити-гайдер.

В июле в Киеве состоится фестиваль Atlas Weekend и UPark, рассказала Вейс. А вот любителей классики ждет концерт итальянского певца Эроса Рамазотти.

"Atlas Weekend уже в третий раз будет собираться. Там выступили уже выступили 250 артистов. Фанаты более серьезного жанра могут посетить концерт Эроса Рамазотти. Он будет выступать в октябре", – добавила она.

Вейс также подсказала, что украинцы могут сходить в иммерсивный театр – это представление, в которое привлекают каждого зрителя. Им выдают наушники, с помощью которых они могут слушать актеров, сказала Мариетта.

"Я посетила недавно такое мероприятие. Спектакль был в библиотеке – никто бы даже не подумал, что театр там может быть. Ты ходишь в наушниках и слушаешь актеров, но они ничего тебе не говорят, просто обыгрывают это все", – добавила она.

Те, кому нравятся интеллектуальные игры, где нужно выполнить ряд задач в замкнутом пространстве, могут посетить квест-комнаты, посоветовала радиоведущая.

"В столице их более 200, в Одессе – такое же количество. Туда можно ходить с детьми – им интересно, они развиваются", – сказала она.

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