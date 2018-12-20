''Молятся среди снега": прихожане УПЦ МП устроили митинг под Радой. Все подробности

В Киеве 20 декабря под стенами Верховной Рады прихожане церквей УПЦ МП устроили митинг. Они протестуют из-за ряда законопроектов, которые, по их мнению, являются "антицерковными".

Речь идет о проектах законов №4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), №4511 ("Об особенном статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанным страной-агрессором"), № 5309 (относительно названий религиозных объединений, которые руководятся из страны-агрессора". Об этом говорится на странице "Перший Козацький" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

"Молятся под стенами Рады за то, чтобы Господь дал депутатам совести и ума не голосовать за законопроекты №4128, 4511 та 5309. Последний лишит УПЦ ее названия и наденет публичный ярлык "российской церкви", что может вызвать большее напряжение в обществе", — сообщили в соцсети.

Прихожане УПЦ МП молятся под Радой Facebook "Перший Козацький"

Прихожане УПЦ МП молятся под Радой Facebook "Перший Козацький"

По словам участников протеста, более 1000 человек "молятся среди снега, на холоде".

Прихожане УПЦ МП молятся под Радой Facebook "Перший Козацький"

За вышеупомянутые законопроекты парламент планирует голосовать во второй половине дня 20 декабря. Участники протеста сообщили, что собираются стоять с молебном до окончания рассмотрения этого вопроса.

Прихожане УПЦ МП под Радой Facebook "Перший Козацький"

Как писал OBOZREVATEL, 15 декабря Украина сделала последний шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

УПЦ МП запретила участвовать в Соборе своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей вручит ему Томос — документ, подтверждающий автокефалию.