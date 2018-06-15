"Молился, чтобы не били": в киевском метро засветился фанат Сталина

В киевском метрополитене заметили мужчину с портретом Иосифа Сталина на футболке.

Один из пассажиров в вагоне поезда заставил ее снять. Фотофакт на своей странице в Facebook опубликовал Иван Пишта.

"Еду себе в метро на суд к друзьям и тут в вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным. У мужика хр*ново началось утро. Надо ж было ему зайти в мой вагон", ― написал Пишта.

Facebook Иван Пишта

На фотографии в комментарии под его постом видно, как мужчина в вагоне дальше едет уже раздетым по пояс.

Facebook Иван Пишта

Facebook Иван Пишта

Также в комментарии автор поста рассказал, что мужчина в футболке просил не бить его.

"Молился, чтобы не били его, потому что он после операции. Такое... но весело. Спалю ее (футболку. ― Ред.)", ― написал Пишта.

Facebook Иван Пишта

Facebook Иван Пишта

"Декоммунизация в действии", ― прокомментировал инцидент в метро Андрей Давыдов.

Facebook Иван Пишта

Facebook Иван Пишта

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Как писал OBOZREVATEL, во время празднования Дня победы в Киеве полиция задерживала тех, кто отказывался снимать запрещенную советскую символику.