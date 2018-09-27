''Молчание убивает'': киевляне вышли на протест под администрацию президента

Вечером, 27 сентября, под администрацией президента в Киеве началась акция "Ночь на Банковой", целью которой является привлечение внимания властей к нападениям на активистов.

Протестующие сделали на асфальте граффити с надписями "Молчание убивает" и "Кто заказал?". На митинге собрались около 500 участников, среди которых – активисты и общественные деятели. На мероприятии присутствует журналист OBOZREVATEL.

В начале выступили активисты Виталий Устименко и Сергей Стерненко, которые сами были жертвами нападений. Последний предложил носить при себе оружие. Также, участники акции зажгли файера и озвучили имя каждого, на которого напали в течение последнего года.

На мероприятии транслировали первое после нападения видеообращение активистки Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой. Кроме того, митингующие зачитали заявление президенту Петру Порошенко, прибытие которого из Нью-Йорка ожидается в 03:00.

Пресс-служба АП сообщила "112 Украина", что украинский лидер разделяет обеспокоенность участников акции "Молчание убивает", потому 24 сентября он позвонил главному врачу городской клинической больницы Одессы, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья общественного активиста Олега Михайлика.

"Действуя в рамках своих конституционных полномочий, глава государства заслушал информацию генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова и поставил им требования относительно расследования покушений на граждан с активной жизненной позицией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Порошенко не доволен общей криминогенной ситуацией в Украине и требует рассмотреть этот вопрос на координационном совещании по вопросам борьбы с преступностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в Украине участились нападения на общественных активистов. 24 мая в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

31 июля облили серной кислотой Гандзюк возле дома 31 июля. А 22 сентября в Одессе неизвестный стрелял в Олега Михайлика.