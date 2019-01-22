|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

3.6тЧитать материал на украинском

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 22 января прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им нужна помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Очень нужен репост! В Киеве новый борт с ранеными, много человек, есть тяжелые! Я прошу СМИ помогать нам. В первую очередь сдать кровь, сейчас нужна 2-я и 3-я. Центр крови работает на территории госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12", – написала она.

По ее словам, защитникам нужны два препарата – "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах. Еще нужны соки, йогурты (питьевые), колбаса, сыр, кофе растворимый, чай, сладкое, фрукты. Из одежды требуются теплые куртки, спортивные костюмы, футболки, шапки.

Наталья Юсупова обратилась к украинцам: "Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в теплых постелях. Меня всегда можно найти в травматологии с обеда. Все необходимое мы достаем и покупаем для раненых, мы так же часть государства и надо друг другу помогать".

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты взорвали машины с бойцами ВСУ. В результате 10 защитников Украины пострадали.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
5
25
Смешно
2
Интересно
21
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Я раньше в институте сдавал часто кровь, потом переболел желтухой и у меня не берут кровь. Прошло уже больше 30 лет, знаю за бугром берут у таких кровь. Может и у нас уже берут? Готов регулярно сдавать кровь нашим хлопцям!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Интересно, они проверяют присланное на сюрпризы? Может и правда отправить чего...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kharkov Russia
Kharkov Russia
мячик кибаргу подарить ? ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги