''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 22 января прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им нужна помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Очень нужен репост! В Киеве новый борт с ранеными, много человек, есть тяжелые! Я прошу СМИ помогать нам. В первую очередь сдать кровь, сейчас нужна 2-я и 3-я. Центр крови работает на территории госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12", – написала она.

По ее словам, защитникам нужны два препарата – "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах. Еще нужны соки, йогурты (питьевые), колбаса, сыр, кофе растворимый, чай, сладкое, фрукты. Из одежды требуются теплые куртки, спортивные костюмы, футболки, шапки.

Наталья Юсупова обратилась к украинцам: "Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в теплых постелях. Меня всегда можно найти в травматологии с обеда. Все необходимое мы достаем и покупаем для раненых, мы так же часть государства и надо друг другу помогать".

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января возле села Троицкое Луганской области оккупанты взорвали машины с бойцами ВСУ. В результате 10 защитников Украины пострадали.

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