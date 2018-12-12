''Мне стыдно'': Фукс предложил киевлянам вернуть деньги за проезд в метро

В социальной сети Facebook появился аккаунт якобы российского олигарха Павла Фукса, от имени которого опубликовано ироничное обращение к киевлянам. В посте говорится, что каждый житель столицы сможет получить 100 грн компенсации за повышение стоимости проезда в киевской подземке, которое произошло по вине путинского миллиардера.

Павел Фукс "SKELET-info"

"Так случилось, что я мошенническими путями обманул киевлян и отсудил у них 1,97 млрд гривен. Стоимость вагонов составляла 366 млн грн, вся остальная сумма — вознаграждение мне. Именно из-за этого "Киевский метрополитен" повысил стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн я забираю себе. Я понимаю, что это несправедливо, и мне стало даже немного стыдно. Я решил компенсировать эти деньги студентам, врачам и всем, кто в этом нуждается!" — говорится в посте.

Киевское метро "Умное Хозяйство"

Жителей Киева призывают прийти под офис, в котором сидит Фукс (улица Евгения Коновальца, 44 г), и обменять опубликованный флаер на 100 гривен. Действительно ли аккаунт с этим объявлением принадлежит Фуксу, пока неизвестно.

Павел Фукс

Как сообщал OBOZREVATEL, Фукс отсудил у Киевского метрополитена около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы выплатить их, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда — с 5 до 8 гривен. При этом 2 грн из нового тарифа идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

После того, как наше издание опубликовало ряд резонансных статей о махинациях Фукса с долгами Киевского метрополитена, он развернул дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского. В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.

Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети. Отметим, что Пашинский является партнером Фукса по азартному бизнесу в Украине.

Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны Фукса, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.

"Фукс — для киевлян фамилия малоизвестная, но именно ему вы платите за каждый свой проезд в метро 2 гривни. Была проведена афера, и метрополитен стал должен ему 2 млрд гривен. Он не хочет, чтобы OBOZREVATEL про это писал, и начал меня шантажировать и угрожать. Теперь он запустил фейк в интернете. Грязь и ложь. Иду в суд", — возмутился предприниматель.

Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование его фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.

Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.

"Фунт (прозвище Фукса. — Ред.) мне предлагал свою помощь в получении лицензий на добычу песка в обмен на долю в бизнесе. А еще Фунт сидит в нефтянке и газовом бизнесе. Многие хотели туда залезть, а удалось только ему", — отметил Бродский.

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