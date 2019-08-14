"Мне хозяин разрешил!" В магазине Киева разгорелся языковой скандал

В одном из алкогольных магазинов Киева продавец отказался обслуживать покупателей на украинском языке. Он заявил, что не знает о существовании закона 5670-д, а также прикрылся разрешением директора общаться на русском.

Об этом инциденте написала на своей странице в Facebook украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой. По ее словам, конфликт произошел в магазине торговой сети Beer Market.

"Магазин пива Beer Market". Август 2019. Почти месяц, как вступил в действие закон о языке 5670-д. Случай первый. Покупатель:

– Почему вы меня обслуживаете на русском? Я не русский, я украинец.

Продавец:

– Потому что я белорус.

– Вы приехали в Украину меня обслуживать, – говорит покупатель, – а не я вас. Обслуживайте меня на моем языке.

– Я ничего не нарушаю.

– Да нет, нарушаете. Вступил в действие закон о языке.

– Не знаю такого закона, – говорит продавец, улыбаясь. – Могу вам процитировать Конституцию, там написано другое.

– Вперед, цитируйте, – говорит покупатель. – Начнете с 10 статьи или 53?

Продавец таращит глаза. На этом дискуссия прекращается. Все расходятся", – цитирует диалог Ницой.

Она отметила, что через несколько дней в этом же магазине ситуация повторилась с уже новыми клиентами. Продавец вновь нагло отказал им в общении на родном языке.

"Молодая пара:

– Почему вы нас обслуживаете на русском?

– Я белорус.

– Вы сколько лет живете в Украине?

– Два.

– Вы уже давно могли выучить язык, ничего не знаем, обслуживайте нас на украинском. Вы что, не знаете, что у нас есть закон?

– Отстаньте со своим законом, мне хозяин магазина разрешил обслуживать клиентов на русском", – процитировала вновь хамские выпады продавца писательница.

Русский и украинский языки dn.depo.ua

Ницой отметила, что даже если покупатели вызвали бы полицию, нарушителю закона ничего бы не было. Поскольку во время переходного периода после вступления закона в силу штрафы запрещены. Кроме того, считает она, ситуацию усугубит и принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон об упрощенном предоставлении гражданства россиянам.

"Поселятся они в Украине. Дома будут говорить по-русски, это понятно. На работу эти люди будут ходить? Каким языком будут наполнять пространство Украины? На каком языке они будут обслуживать украинцев? Кто кому будет диктовать правила – украинцы у себя в Украине будут диктовать россиянам? Нет, наоборот. До сих пор нам все диктовали правила и будут диктовать дальше. А мы будем что-то лепетать в ответ, выступать иногда по ТВ и получать клеймо "скандалистов", и снова бесправно что-то кому-то доказывать, тыча пальцем в неработающие законы", – негодует Ницой.

"Готовьтесь, украинцы. Сначала их завозили вагонами и заселяли ими восток и Крым, предварительно нас выморив. Теперь мы сами их приглашаем к себе. По упрощенным паспортам. Ничего не имею против тех, кто воюет на нашей стороне. Как будете проверять всех остальных желающих россиян? Теперь Украина будет иметь не просто армию русскоязычных украинцев, которых пришел защищать Путин, теперь в придачу к русскоязычным украинцам мы будем иметь армию россиян с российскими и украинскими паспортами. С двойным гражданством. Как было в Осетии и Абхазии", – добавила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском ТЦ "Аркадия", на улице Борщаговской 154а, вспыхнул скандал из-за украинского языка. Работницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а затем и обслуживать клиента.

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