Митинг за "еврономера": активисты задержали сына Порошенко. Видеофакт

Во время митинга сторонников легализации автомобилей на европейских номерах под Верховной Радой, участники акции окружили старшего сына президента Украины, народного депутата от БПП Алексея Порошенко.

Соответствующее видео появилось в Facebook Сергея Коптелова.

Митингующие пытались выяснить, почему не был проголосован закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

Как сообщают СМИ, Алексею Порошенко после объяснений своей работы удалось покинуть место событий.

Отметим, что вчера, 12 июля, владельцы "еврономеров" заблокировали все входы и выходы из парламента и требовали народных избранников вернутся и работать. Они не пропускали нардепов к их машинам.

Напомним, из-за этого внедорожник и.о. главы регламентного комитета Павла Пинзеника наехал на одного из участника акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд в правительственном квартале Киева. Они требовали отменить постановление Кабмина о растаможке, которое позволяет отбирать у владельцев машины.

В тот же день они объявили мобилизацию. 12 июля Верховная Рада должна была проголосовать за законопроект. Когда спикер ВР Андрей Парубий завершил вечернее заседание без соответствующего принятия решения, активисты заблокировали проезд под зданием парламента.