"Містечко зимових розваг": ДТЭК и Дворец "Украина" дарят новогоднюю сказку

Уникальный праздничный городок с резиденцией Святого Николая, Рождественской ярмаркой и просторным катком открылся на территории Дворца "Украина" в центре Киева.

ДТЭК в партнерстве с Дворцом "Украина" дарят неповторимую новогоднюю атмосферу в "Містечку зимових розваг". Взрослых здесь ждет Рождественская ярмарка со вкусностями на вынос и самая высокая горка столицы, а маленьких гостей встречает чудотворец Святой Николай. Дополняет удивительную атмосферу "Містечка зимових розваг" яркая 16-метровая новогодняя эко-елка, украшенная 650-ю игрушками в виде музыкальных инструментов.

В "Містечку зимових розваг" действует резиденция Святого Николая ДТЭК

"Компания ДТЭК традиционно дарит тепло и свет всем своим клиентам, сотрудникам и жителям городов, где присутствует наш бизнес. Мы рады присоединиться к событию, которое создает праздничную новогоднюю атмосферу. Для нас важна также социальная миссия проекта "Містечко зимових розваг" – пригласить на новогоднюю локацию детей из малообеспеченных семей и детских домов, детей погибших участников ООС и детей с инвалидностью. Верим, что этот проект обязательно подарит всем уют наступающих праздников, поддержит и вдохновит всех на добрые дела", – отметил Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

"Містечку зимових розваг" ДТЭК

Вместе с "Містечком зимових розваг" ДТЭК приглашает на праздничные события детей, нуждающихся в особом внимании. Чтобы дети почувствовали приближение Нового года и окунулись в неповторимую атмосферу, для них зарезервированы социальные сеансы.

"Містечку зимових розваг" открыли в центре столицы ДТЭК

"Новогодняя сказка в центре столицы возможна. В этом году мы дарим радость, новогоднее настроение, невероятные эмоции и заботу в наше непростое время. Спасибо за огромную поддержку нашему партнеру ДТЭК. Вместе мы создаем хорошую и теплую историю", – отметил и. о. Директора Дворца "Украина" Кругляков Владислав.

"Містечко зимових розваг", безусловно, стало сказочным украшением города и приглашает всех желающих разделить праздничное настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада киевского универмага.