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9 апреля • обновлено в 01:22
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Минирование Александровской клинической больницы в Киеве: появились фото эвакуации пациентов

2.1т
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В сети появились фото эвакуации пациентов Александровской клинической больницы в Киеве, принимающей инфицированных коронавирусом украинцев, о минировании которой сообщил неизвестный.

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Как заявил в Facebook тележурналист Алексей Фалин, эвакуируют больных из 4-го корпуса, где расположено отделение кардиологии.

Александровскую клиническую больницу "минировали"

Александровскую клиническую больницу "минировали"

Коллаж

Эвакуация пациентов

Эвакуация пациентов

facebook.com/alex.falin.3

Эвакуация пациентов

Эвакуация пациентов

facebook.com/alex.falin.3

Полиция столицы проинформировала, что на месте работают кинологи и взрывотехники, информация о минировании проверяется.

Копы уточнили, что аноним сообщил о взрывчатке в 21:40 8 апреля. Она якобы заложена именно в отделении кардиологии.

"Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус", – сказано в сообщении.

Эвакуация пациентов

Эвакуация пациентов

facebook.com/alex.falin.3

Эвакуация пациентов

Эвакуация пациентов

facebook.com/alex.falin.3

Как писал OBOZREVATEL, по информации журналистов заявитель сообщил, что заложил 5 килограммов тротила в Александровской клинической больнице, и в 03:00 ночи якобы произойдет взрыв.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
минирование фотографии эвакуация карантин Национальная полиция Украины
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