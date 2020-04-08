Минирование Александровской клинической больницы в Киеве: появились фото эвакуации пациентов

В сети появились фото эвакуации пациентов Александровской клинической больницы в Киеве, принимающей инфицированных коронавирусом украинцев, о минировании которой сообщил неизвестный.
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Как заявил в Facebook тележурналист Алексей Фалин, эвакуируют больных из 4-го корпуса, где расположено отделение кардиологии.
Александровскую клиническую больницу "минировали"
Коллаж
Эвакуация пациентов
facebook.com/alex.falin.3
Эвакуация пациентов
facebook.com/alex.falin.3
Полиция столицы проинформировала, что на месте работают кинологи и взрывотехники, информация о минировании проверяется.
Копы уточнили, что аноним сообщил о взрывчатке в 21:40 8 апреля. Она якобы заложена именно в отделении кардиологии.
"Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус", – сказано в сообщении.
Эвакуация пациентов
facebook.com/alex.falin.3
Эвакуация пациентов
facebook.com/alex.falin.3
Как писал OBOZREVATEL, по информации журналистов заявитель сообщил, что заложил 5 килограммов тротила в Александровской клинической больнице, и в 03:00 ночи якобы произойдет взрыв.
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