Михайловскую площадь в Киеве сравнили на современном и архивном фото

В сети сравнили архивное и современное фото Михайловской площади в Киеве.

Старый снимок датирован 1890-ми годами. Кадры опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"1890-е годы и наши дни. Какие изменения вы заметили?" – спросил автор поста.

Так, на обоих фото видно площадь, памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Софийский собор и столичные дома. Вместе с тем на современном кадре зелени стало меньше, зато появилось много автомобилей.

Михайловская площадь в Киеве в разные периоды Facebook/Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно комментировать пост, сравнивая снимки.

"Киев и вся Украина становятся похожими на Марс. Все меньше зелени, все более камней...", "Изменения точно не в лучшую сторону. Надеюсь, что доживу до времени, когда площадь между двумя колокольнями снова станет трамвайно-пешеходной...", "Множество машин и отсутствие деревьев", "Люди слезли с деревьев и пересели в автомобили. Деревья стали ненужными", – написали они.

В сети сравнили архивное и современное фото Михайловской площади в Киеве Скриншот

Пользователи прокомментировали старое и современное фото из столицы Скриншот

Комментарии пользователей по фото Скриншот

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