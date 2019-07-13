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Михаил Терентьев: на Соломенке открылась бесплатная общественная прачечная

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На улице Народного ополчения, 8 открыл свои двери бесплатный пункт быта. Все жители Соломенского района могут воспользоваться услугами бесплатной прачечной, погладить вещи и белье, а также воспользоваться услугами мелкого ремонта вещей.

Также в отдельном кабинете все жители района могут получить бесплатную юридическую консультацию от профессионального юриста. Здесь можно решить проблемные вопросы относительно субсидий, пенсий и другие правовые вопросы.

Открытие пункта посетил депутат Киевсовета Михаил Терентьев. Он проверил готовность пункта быта к обслуживанию большого количества желающих. Каждый, кто воспользуется услугами прачечной, получит от депутата эко-сумку.

Михаил Терентьев: на Соломенке открылась бесплатная общественная прачечная
Михаил Терентьев: на Соломенке открылась бесплатная общественная прачечная
Михаил Терентьев: на Соломенке открылась бесплатная общественная прачечная

Михаил Терентьев рассказал, что этот новый социальный проект имеет целью помогать малообеспеченным семьям, пенсионерам и каждому, кто нуждается в помощи.

Всем желающим воспользоваться услугами общественного стиральные выдадут специальную карточку, по которой вы будете пользоваться общественной прачечной всегда быстро и бесплатно.

Пункт быта будет работать каждый день с 10 до 18 часов по адресу ул. Народного ополчения, 8.

Зa дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 044-227-28-95

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Место
Украина Киев
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Сало Уронили
Сало Уронили
через сколько часов демонтируют после 21чиса?
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