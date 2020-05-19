Метро в Киеве заработает без жетонов: что важно знать

После восстановления работы метро в Киеве в рамках ослабления карантина пассажиры будут пользоваться только электронным билетом.

В то же время они смогут использовать приобретенные ранее зеленые жетоны в течение месяца с даты открытия метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, платить за проезд на турникетах в метро Киева можно будет:

KyivSmardCard;

Карточкой метро (до 31 марта 2021 года);

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Метро в Киеве заработает без жетонов. Иллюстрация

"В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что лица льготных категорий города для прохода в метро должны использовать "Карточку киевлянина". Общегосударственные же льготные категории должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

"Для избежания очередей призываем заранее подготовить средства оплаты проезда и проверять их наличие перед выходом из дома, особенно у детей. Билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в соответствующем приложении", – подчеркнули представители КГГА.

Отмечается также, что до восстановления работы метро э-билет можно купить в Т-киосках, которых в Киеве более 300.

О работе метро рассказал и мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 19 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Yotube-канале.

"Все понимают, что нам крайне необходимо восстанавливать работу метрополитена. Потому что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях сейчас наносят специальную разметку – у касс, турникетов, на платформах", – подчеркнул он.

По его словам, это нужно, чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдения дистанции и правил безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил – начиная с 22 мая, Кабмин Украины может позволить работу общественного транспорта, а с 25 мая – работу детсадов и метро.