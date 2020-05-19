Метро в Киеве заработает без жетонов: что важно знать

После восстановления работы метро в Киеве в рамках ослабления карантина пассажиры будут пользоваться только электронным билетом.

В то же время они смогут использовать приобретенные ранее зеленые жетоны в течение месяца с даты открытия метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем сайте.

Так, платить за проезд на турникетах в метро Киева можно будет:

KyivSmardCard;

Карточкой метро (до 31 марта 2021 года);

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Метро в Киеве заработает без жетонов. Иллюстрация

"В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что лица льготных категорий города для прохода в метро должны использовать "Карточку киевлянина". Общегосударственные же льготные категории должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

"Для избежания очередей призываем заранее подготовить средства оплаты проезда и проверять их наличие перед выходом из дома, особенно у детей. Билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в соответствующем приложении", – подчеркнули представители КГГА.

Отмечается также, что до восстановления работы метро э-билет можно купить в Т-киосках, которых в Киеве более 300.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил – начиная с 22 мая, Кабмин Украины может позволить работу общественного транспорта, а с 25 мая – работу детсадов и метро.

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