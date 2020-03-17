Метро в Киеве закрыли: когда перестает работать

Метро Киева согласно решению Кабинета министров Украины остановило работу с 17 марта, а наземный транспорт изменил правила в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Запрет также начал формально действовать в Харькове и Днепре. Текст документа появился на Правительственном портале.

"С 17 марта перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре запрещена в соответствии с решением Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 16 марта 2020 года", – сказано в сообщении.

Скриншот

Кабмин остановил работу метрополитена с 17 марта и разрешил перемещение в наземном транспорте в количестве не более 10 человек одновременно:

в маршрутках,

троллейбусах,

автобусах,

трамвае (в одном вагоне не больше 10-ти).

Киевский фуникулер работает по графику. Городская электричка с 17 марта тоже изменила график работы. Тепер будут курсировать только два маршрута, и только утром и вечером.

ГолосUA

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта, но было решено не медлить. В Харькове закрыть метро отказались.

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