Главная Новости
17 марта • обновлено в 09:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Метро в Киеве закрыли: когда перестает работать

7.2т
Читать материал на украинском

Метро Киева согласно решению Кабинета министров Украины остановило работу с 17 марта, а наземный транспорт изменил правила в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Запрет также начал формально действовать в Харькове и Днепре. Текст документа появился на Правительственном портале.

"С 17 марта перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре запрещена в соответствии с решением Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 16 марта 2020 года", – сказано в сообщении.

Метро в Киеве закрыли: когда перестает работать

Скриншот

Кабмин остановил работу метрополитена с 17 марта и разрешил перемещение в наземном транспорте в количестве не более 10 человек одновременно:

  • в маршрутках,

  • троллейбусах,

  • автобусах,

  • трамвае (в одном вагоне не больше 10-ти).

Киевский фуникулер работает по графику. Городская электричка с 17 марта тоже изменила график работы. Тепер будут курсировать только два маршрута, и только утром и вечером.

Метро в Киеве закрыли: когда перестает работать

ГолосUA

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта, но было решено не медлить. В Харькове закрыть метро отказались.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
13
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
"перемещение в наземном транспорте в количестве не более 10 человек одновременно" - почему 10? а если они подерутся?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
Klizmahohlenko Gerald, а они таки подерутся. а уж на остановках что начнется)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги