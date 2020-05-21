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21 мая • обновлено в 12:28
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/ Жизнь столицы

Метро в Киеве с 25 мая запустят по новым правилам: что изменится

  • Главным условием при запуске работы метро в Киеве будет соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

  • Люди обязательно должны носить защитные маски и даже перчатки.

  • Также перед входами на станции пассажирам будет проводиться выборочное измерение температуры.

  • Еще одно правило – обязательная дезинфекция всех помещений и подвижного состава.

  • В то же время об ограничении по количеству пассажиров в вагонах метро данных пока нет.

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Метро в Киеве снова начнет осуществлять пассажирские перевозки уже с 25 мая, как было принято Кабмином в рамках второго этапа смягчения карантина в Украине.

И хотя на сайте правительства до сих пор не опубликован соответствующий документ, в Киевском метрополитене заявляют, что к запуску работы подземки готовы. Об этом сообщает "Сегодня".

"Мы ждем, когда появится официальный документ ро возобновлению работы метрополитена в столице. Но готовы открыться и работать в обычном режиме", – говорит советник начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Метро в Киеве с 25 мая запустят по новым правилам: что изменится

При этом с 25 мая в метро будут действовать новые правила:

  • пассажиры должны будут строго придерживаться дистанции в 1,5 метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности;

  • на станциях, перронах и возле касс сотрудники метрополитена уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии;

  • пассажиров будут максимально информировать о мерах безопасности в подземке всеми имеющимися каналами, в том числе и аудиозаписями.

Макогон отметила, что администрация метрополитена надеется также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима.

Со своей стороны, в Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что главными условием при запуске работы метро в столице будет именно соблюдение пассажирами безопасной физической дистанции. Еще одно правило – обязательная дезинфекция всех помещений и подвижного состава. Хотя в метрополитене утверждают, что проводят ежедневную дезинфекцию вагонов специальным средством, обрабатываются дважды в день и пассажирские зоны.

Метро в Киеве с 25 мая запустят по новым правилам: что изменится

Также с запуском работы метро при входах на станции будет проводиться выборочное измерение температуры пассажирам. Опять-таки подчеркивается, что все они должны носить защитные маски и даже перчатки.

При этом идут споры о необходимости ограничения и по количеству пассажиров в вагонах метро, как и в салонах наземного городского транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах.

"Предлагается, что в вагонах метро и в наземном транспорте не должно быть стоящих пассажиров. Например, вагон метро рассчитан на 40-54 сидячих места. Сейчас специалисты дискутируют по этому вопросу, и будет ли введена такая норма для подземки – окончательно не известно", – рассказали в столичной Госпродпотребслубе.

Добавим, что за соблюдением правил на транспорте будут следить сотрудники метрополитена, "Киевпастранса" и выборочно Госпродпотребслужбы Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие правила будут действовать во время пандемии COVID-19 в наземном общественном транспорте столицы, работу которого планируют восстановить уже после 22 мая.

  • Стало известно, что после восстановления работы метро в Киеве в рамках ослабления карантина пассажиры будут пользоваться только электронным билетом. В то же время они смогут использовать приобретенные ранее зеленые жетоны в течении месяца с даты открытия метрополитена.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
карантин метро транспорт Киевпастранс
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