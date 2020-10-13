Метро в Киеве на один день изменит график работы

Киевский метрополитен в ночь с 13 на 14 октября будет работать на час дольше.

Изменения в работе связаны с проведением футбольного матча на стадионе НСК "Олимпийский", сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

"13 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", – говорится в сообщении.

Кроме того, возможно закрытие входа для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта", и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Изменения в работе киевского метро Пресс-служба метрополитена

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, болельщики, которые попадут на матч, должны будут соблюдать социальную дистанцию, носить маску, прикрывая нос и рот на протяжении всего пребывания на арене, кашлять и чихать только в салфетку или сгиб локтя. Также отмечается, что фанаты, температура у которых будет превышать 37,2, не смогут попасть на стадион.