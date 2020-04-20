Метро в Киеве можно было не закрывать на карантин: вирусолог назвала условие

В рамках введения карантина в Украине из-за коронавируса, метро в Киеве можно было оставить открытым, но не пускать людей на станции без масок.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила вирусолог Алла Мироненко. По ее словам, в стране пора ослаблять ограничения, ведь жизнь должна восстанавливаться.

"Метрополитен можно было вообще, видимо, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски..." – считает она.

Метро в Киеве можно было не закрывать – вирусолог Мироненко

Специалист подчеркивает, что в нынешней ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, уже можно запустить транспорт, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки антисептиками или одевать перчатки.

"Надо, чтобы люди следили за руками, потому что с руки даже больше вероятность заразиться, чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едут пять человек, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в масках", – отметила Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянам объяснили, что будет с неиспользованными билетами на общественный транспорт, которые они купили незадолго до карантина.

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