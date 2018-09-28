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Метро в Киеве ограничит вход из-за Иглесиаса: кого коснется

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В Киеве метро изменит режим работы из-за концерта Энрике Иглесиаса, который пройдет 30 сентября на "Олимпийском". Накануне мероприятия и после него возможны ограничения на вход трех станций.

Как сообщили в Twitter Киевского метрополитена, несмотря на большой наплыв людей, совсем закрывать станции все таки не планируют.

"30 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса возможны ограничения на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до концерта и после его окончания", — предупредили представители метро.

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Как писал OBOZREVATEL, в последний раз Иглесиас выступал в Киеве во Дворце спорта в поддержку своего альбома Insomniac в ноябре 2007 года.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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