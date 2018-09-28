Метро в Киеве ограничит вход из-за Иглесиаса: кого коснется

В Киеве метро изменит режим работы из-за концерта Энрике Иглесиаса, который пройдет 30 сентября на "Олимпийском". Накануне мероприятия и после него возможны ограничения на вход трех станций.

Как сообщили в Twitter Киевского метрополитена, несмотря на большой наплыв людей, совсем закрывать станции все таки не планируют.

"30 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса возможны ограничения на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до концерта и после его окончания", — предупредили представители метро.

Друзі!

Маємо вас попередити.

30.09, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" концерту Енріке Іглесіаса, можливе обмеження на вхід (НЕ ЗАКРИТТЯ) для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" до початку концерту, а також після його закінчення. pic.twitter.com/JaNcvRo27R — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 сентября 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, в последний раз Иглесиас выступал в Киеве во Дворце спорта в поддержку своего альбома Insomniac в ноябре 2007 года.