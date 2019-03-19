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/Жизнь столицы

Метро на Виноградарь и Троещину в Киеве: Кличко назвал Порошенко дату появления

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Метро на Виноградаре в Киеве может появится уже в 2021 году. К этому времени планируют построить две станции.

Об этом во время презентации строительства новых станций на Сырецко-Печерской линии 19 марта заявил городской глава Киева Виталий Кличко. Так он ответил на вопрос президента Украины Петра Порошенко о том, сколько времени понадобиться для завершения работ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы приступаем к активной фазе строительных работ. В конце декабря 2021 года планируем открыть две новых станции ‒ "Мостицкая" и "Проспект Правды", ‒ заявил Кличко.

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Подготовительные работы по строительству метро на Троещину пока не ведутся, поскольку в приоритете ремонт мостов. Однако возведение новых станций Кличко назвал "вопросом 4-5 лет".

Как писал OBOZREVATEL, расширение Сырецко-Печерской линии будет проходить в два этапа. Вначале появятся две новые станции.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Петр ПорошенкоВиталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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