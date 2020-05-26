Метро Киева заработало в прежнем режиме: пассажиров стало больше. Фото
В метро Киева 26 мая, во второй день возобновления работы подземки после длительного карантина, стало значительно больше людей.
В то же время это далеко не то количество посетителей, которое пользовалось метрополитеном до его закрытия. Соответствующие фото опубликовало издание "Главком" и еще ряд СМИ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Например, на "Лесной", которая считается одной из самых загруженных станций столичного метро, пассажиров было не слишком много. Даже не все места для сидения в вагонах поезда были заняты.
Отмечается, что в вестибюлях станций метро постоянно напоминали о запрете находиться в общественном транспорте без маски.
Как написал "Укринформ", пассажиры метрополитена пытались соблюдать дистанцию в 1,5 метра, не сидеть в вагонах слишком близко друг к другу. В то же время на Telegram-канале "Политика Страны" журналисты заявили, что люди, хоть и были в масках, но дистанций не соблюдались.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото и видео из метро Киева, которое 25 мая открылось для пассажиров после около двух месяцев пребывания на карантине из-за COVID-19. На снимках в тот день было видно небольшое количество людей в масках и предупредительные наклейки на полу, стенах.