Метро Киева заработало в прежнем режиме: пассажиров стало больше. Фото

В метро Киева 26 мая, во второй день возобновления работы подземки после длительного карантина, стало значительно больше людей.

В то же время это далеко не то количество посетителей, которое пользовалось метрополитеном до его закрытия. Соответствующие фото опубликовало издание "Главком" и еще ряд СМИ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В метро Киева увеличилось пассажиров Политика Страны

Например, на "Лесной", которая считается одной из самых загруженных станций столичного метро, пассажиров было не слишком много. Даже не все места для сидения в вагонах поезда были заняты.

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров Политика Страны

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

Отмечается, что в вестибюлях станций метро постоянно напоминали о запрете находиться в общественном транспорте без маски.

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

Как написал "Укринформ", пассажиры метрополитена пытались соблюдать дистанцию в 1,5 метра, не сидеть в вагонах слишком близко друг к другу. В то же время на Telegram-канале "Политика Страны" журналисты заявили, что люди, хоть и были в масках, но дистанций не соблюдались.

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

В метро Киева увеличилось пассажиров

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото и видео из метро Киева, которое 25 мая открылось для пассажиров после около двух месяцев пребывания на карантине из-за COVID-19. На снимках в тот день было видно небольшое количество людей в масках и предупредительные наклейки на полу, стенах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram