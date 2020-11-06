Метро Киева отмечает юбилей: 60 лет назад открыли первые пять станций. Фото

В пятницу, 6 ноября, метрополитену Киева исполняется 60 лет. Так, в этот день в 1960 году была открыта первая очередь длиной 5,2 километра из пяти станций.

Это были "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр" современной красной ветки. Открытие началось с торжественного митинга на станции "Крещатик". Тогда же отправился первый поезд с пассажирами.

Первыми станциями метро Киева были "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр" metro.kiev.ua

Метро Киева стало третьим в СССР после Москвы и Ленинграда, хотя идея проложить подземку возникла здесь еще в 1884 году.

Тоннель должен был пролегать от пристани на Днепре до железнодорожного вокзала через Почтовую площадь и Бессарабку. Но депутаты городской Управы отклонили проект.

Строительство наземной станции метро "Крещатик" metro.kiev.ua

Иван Виноградов ведет первый поезд метро Киева metro.kiev.ua

Летом 1949 года были заложены первые шахты метро. Самой сложной была работа с самой глубокой станцией – "Арсенальной".

Ее промежуточный вестибюль строился кессонным методом – огромный железобетонный стакан весом 3,5 тысячи тонн, построенный на поверхности, спускали на 50 метров вглубь. Ежесуточно конструкция под собственным весом опускалась на один метр.

Строительство станции метро "Арсенальная" metro.kiev.ua

Метро Киева стало третьим в СССР после Москвы и Ленинграда metro.kiev.ua

Сегодня метрополитен Киева – это три линии общей протяженностью почти 70 километров и 52 действующие станции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как строят метро на Виноградарь в Киеве: видео из тоннеля. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, строительство двух новых станций идет по графику.