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Метро Киева откажется от "зеленых" карточек: что известно

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В метрополитене Киева откажутся не только от жетонов, но и так называемых зеленых карточек, которые пополняются в кассах и терминалах самообслуживания.

Точная дата вывода из оборота неизвестна, но на станции "Теремки" их продавать уже перестали, пишет "Хмарочос" со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Наталью Макогон.

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно", – сообщила она.

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Полный отказ от одноразовых жетонов пройдет 31 октября. На некоторых станциях их перестали не только продавать, но и принимать.

Зеленая карта

Зеленая карта

itc.ua

Как писал OBOZREVATEL, в апреле были анонсированы серьезные изменения правил проезда в метро Киева. Согласно с документом, на станциях и в вагонах поездов метро нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься агитацией.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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