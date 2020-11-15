Метро Киева определилось с самой популярной станцией

Самой популярной станцией киевской подземки стал "Академгородок", за ним идут "Лесная" и "Вокзальная".

Как сообщила пресс-служба метрополитена Киева, за период с 25 мая по 31 октября 2020 года станцией воспользовалось 6 млн 143 тыс. пассажиров.

Меньше всего пассажиры пользуются станцией "Днепр", проехались только 322,6 тысячи.

В целом за период с конца мая по ноябрь метрополитеном воспользовались 132 млн 832 тыс. пассажиров. Сотрудники подземки призвали соблюдать масочный режим и пользоваться общественным транспортом только при необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки.