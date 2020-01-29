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29 января • обновлено в 17:24
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Метро Киева избавится от жетонов: названа окончательная дата

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Жетоны в киевском метро будут работать только до 31 марта. С 1 апреля для разового прохода можно будет пользоваться QR-билетами.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей сторнци в Facebook. Жителей и гостей города попросили ознакомиться с проектом распоряжения КГГА о стоимости проезда в общественном транспорте в рамках внедрения е-билета.

"Что с жетонами? Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предполагают, что жетоны будут работать до 31 марта. Используйте, пожалуйста, все свои запасы до 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память", – говорится в посте.

Метро Киева избавится от жетонов

Метро Киева избавится от жетонов

Так, с 1 апреля разовый проход будет осуществляться по QR-билетам. Столица Украины полностью перейдет на е-билет, оператором которого определено КП "ГИВЦ".

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В то же время приобретенные поездки на зеленых карточках можно будет использовать еще до 31 марта 2021 года, хотя их продажа прекратится раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 1 апреля 2020 года изменится стоимость проездных билетов.

  • В то же время тариф на одну поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене или городской электричке будет таким, как раньше, – 8 гривен.

  • А зеленые карточки, очевидно, с 1 апреля уже не будут пополнять, но приобретенные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Куни Чан
Куни Чан
Жетоны... какая жесть, а в наземном видимо компостеры?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ чтобы быть в курсе, смотрите на Ютуб: Big Underground System: Moscow Metro | Giant Hubs | Episode 6 | Free Documentary
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Исаев Максим
Исаев Максим
Заодно и цену за проезд подрихтуют! Шоб не расслаблялись!
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