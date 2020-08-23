Мэр Кличко над Киевом поднял самый большой в Украине флаг

В Киеве, накануне Дня Государственного Флага Украины мэр Кличко поднял главный флаг страны.

Об этом сообщает сайт мэра Киева Виталия Кличко.

Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

"Для меня сегодня – действительно волнующее событие. Много времени и много усилий понадобилось, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины – один из главных символов государства", – сказал Кличко.

Флагшток установлен на символическом месте. На Печерских холмах Государственный Флаг Украины будет виден из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока – около 90 метров. А размеры полотнища – 16 на 24 метра.

Вместе с мэром Киева на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

Виталий Кличко акцентировал, что сегодня украинский флаг – это и оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу нашей страны. С украинским флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. И отметил, что на Печерских холмах, на церемонии поднятия самого большого украинского флага присутствуют люди, которые знают цену национальному флагу, которые прославляли и прославляют Украину.

"Мы все видели флаги, пробитые пулями и залитые кровью. Мы видели героев, бесстрашно вступающих в бой, чтобы установить государственный флаг на нашей земле", – сказал мэр.

Он отметил, что победный сине-желтый флаг поднимается, когда украинские талантливые дети побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены завоевывают золото на мировых соревнованиях. И когда украинские исполнители покоряют "Евровидение". Украинский флаг можно увидеть в самых отдаленных уголках мира, где живут украинцы. С ними всегда символ и частичка их страны.

"Каждый раз, когда я выходил в ринг, в какой бы стране ни происходило сражение, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими флагами. Это вдохновляло меня и придавало мне сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа! Потому что я был и есть частичкой, представителем своей страны – под ее флагом", – подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, из таких флагов – небольших и больших, – из любой маленькой победы каждого украинца сотканы большой флаг Украины и большая общая победа. "Главный флаг, который мы поднимаем сегодня, будет напоминать об этом всегда!" – отметил Кличко.

Государственный гимн Украины во время поднятия самого большого государственного флага на флагшток исполнила известная украинская крымско-татарская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала.

Проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов.

Мэр Кличко над Киевом поднял самый большой в Украине флаг kiev.klichko.org

Мэр Кличко над Киевом поднял самый большой в Украине флаг kiev.klichko.org

Мэр Кличко над Киевом поднял самый большой в Украине флаг kiev.klichko.org

Мэр Кличко над Киевом поднял самый большой в Украине флаг kiev.klichko.org

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