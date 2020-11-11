Медики принесли кости под Кабмин и устроили масштабную акцию

Obozrevatel Жизнь столицы 09:54, 11.11.2020 Обновлено: 10:39, 11.11.2020

В Киеве возле здания Кабинета министров 11 ноября собрались протестующие на акцию "Обглоданные кости для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину".

Они выдвинули требование не урезать финансирование для тяжелобольных в госбюджете, а выделить на медицину 109,7 млрд грн.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, митингующие также попросили не кидать в них обглоданные кости и символично принесли их с собой.

Среди организаторов – глава правления общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей. По его словам, деньги, которые закладывают в государственный бюджет на следующий год – это мизер.

Медики принесли кости под Кабмин.
Акция медиков в Киеве.
Медики требуют увеличить финансирование .
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