Медики принесли кости под Кабмин и устроили масштабную акцию

В Киеве возле здания Кабинета министров 11 ноября собрались протестующие на акцию "Обглоданные кости для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину".

Они выдвинули требование не урезать финансирование для тяжелобольных в госбюджете, а выделить на медицину 109,7 млрд грн.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, митингующие также попросили не кидать в них обглоданные кости и символично принесли их с собой.

Среди организаторов – глава правления общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей. По его словам, деньги, которые закладывают в государственный бюджет на следующий год – это мизер.