Массовое отравление детей под Киевом: стала известна судьба лагеря

Киевская областная администрация досрочно закрывает с 11 июля "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" под Киевом, где отравились 12 детей.
"Сегодня состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где заслушали информацию о лагере. По ее результатам мы приняли решение досрочно закрыть смену, там выявлен ряд системных должностных нарушений и злоупотреблений. 11 июля все дети должны разъехаться. Смена закрывается", – сообщил "Украинской правде" председатель КОГА Александр Горган.
Он отметил, что заведение сможет принять новую смену после того, как пройдет повторную проверку.
"Мы смену закрываем. И не даем заезд до того времени, пока не будет проведено повторное лабораторное исследование и не будут получены результаты, которые позволят признать заведение пригодным для приема детей", – подчеркнул Горган.
Председатель администрации также напомнил, что комиссия обнаружила в пищеблоке лагеря бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.
"Это было найдено на посуде, на кранах, на раковинах. У нас есть все основания считать, что наличие этой флоры вызвало массовое отравление", - заявил он.
Лагерь "Славутич" под Киевом
Горган также добавил, что к отравленным детям не пускали врачей.
"1 числа дети отравились и 3 числа - через двое суток - во-первых, детей некоторое время вообще не лечили, на них просто не обращали внимания, и ребенок, который сейчас очень болен, она была в болезненно-сонливом состоянии, она все время теряла вес и скатывалась к тяжелому состоянию. Затем этих детей лечили неправильно – убили даже их естественную флору, а не только патогенную, что может иметь очень сложные последствия в будущем", - сказал он.
Кроме того, одна из матерей вызвала экстренную медицинскую помощь, которая отказала в приезде.
"Только потому, что позвонил главврачу заместитель прокурора района, послали карету экстренной помощи, а ее 2 июля не пустили на территорию заведения и детей не показали", - заявил председатель КОГА.
По его словам, человек, который не пускал проверяющих, совмещает две должности. Он является начальником медчасти лагеря и заместителем главврача, отвечая за экстренную медпомощь в районе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля 12 воспитанников спортивной школы Дерюгиных обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Одна девочка впала в кому, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Представители лагеря опровергли информацию о том, что дети могли отравиться в столовой.
4 июля в пресс-центре Госпродпотребслужбы заявили, что вероятной причиной стали йогурты, которые тренеры детской спортивной школы хранили на подоконнике.
10 июля экспертиза не подтвердила основную причину массового отравления.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.