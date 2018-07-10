Массовое отравление детей под Киевом: стала известна судьба лагеря

Киевская областная администрация досрочно закрывает с 11 июля "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" под Киевом, где отравились 12 детей.

"Сегодня состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где заслушали информацию о лагере. По ее результатам мы приняли решение досрочно закрыть смену, там выявлен ряд системных должностных нарушений и злоупотреблений. 11 июля все дети должны разъехаться. Смена закрывается", – сообщил "Украинской правде" председатель КОГА Александр Горган.

Он отметил, что заведение сможет принять новую смену после того, как пройдет повторную проверку.

"Мы смену закрываем. И не даем заезд до того времени, пока не будет проведено повторное лабораторное исследование и не будут получены результаты, которые позволят признать заведение пригодным для приема детей", – подчеркнул Горган.

Председатель администрации также напомнил, что комиссия обнаружила в пищеблоке лагеря бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

"Это было найдено на посуде, на кранах, на раковинах. У нас есть все основания считать, что наличие этой флоры вызвало массовое отравление", - заявил он.

Лагерь "Славутич" под Киевом

Горган также добавил, что к отравленным детям не пускали врачей.

"1 числа дети отравились и 3 числа - через двое суток - во-первых, детей некоторое время вообще не лечили, на них просто не обращали внимания, и ребенок, который сейчас очень болен, она была в болезненно-сонливом состоянии, она все время теряла вес и скатывалась к тяжелому состоянию. Затем этих детей лечили неправильно – убили даже их естественную флору, а не только патогенную, что может иметь очень сложные последствия в будущем", - сказал он.

Кроме того, одна из матерей вызвала экстренную медицинскую помощь, которая отказала в приезде.

"Только потому, что позвонил главврачу заместитель прокурора района, послали карету экстренной помощи, а ее 2 июля не пустили на территорию заведения и детей не показали", - заявил председатель КОГА.

По его словам, человек, который не пускал проверяющих, совмещает две должности. Он является начальником медчасти лагеря и заместителем главврача, отвечая за экстренную медпомощь в районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля 12 воспитанников спортивной школы Дерюгиных обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Одна девочка впала в кому, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Представители лагеря опровергли информацию о том, что дети могли отравиться в столовой.

4 июля в пресс-центре Госпродпотребслужбы заявили, что вероятной причиной стали йогурты, которые тренеры детской спортивной школы хранили на подоконнике.

10 июля экспертиза не подтвердила основную причину массового отравления.