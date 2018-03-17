Массовая драка в магазине Киева: появилось видео

В сети появилось видео массовой драки в магазине "Ашан" на ул. Берковецкой в Киеве, которая произошла вечером 15 марта(чтобы посмотреть его, доскрольте новость до конца).

Все началось с того, что девушки-подростки (около 16-17 лет) начали бегать и ломать витрины. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный в группе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как хулиганы ходили по "Ашану" и складывали в свои рюкзаки различные продукты.

На видео также была зафиксирована потасовка подростков с работниками супермаркета.

Отметим, что на месте инцидента были четыре наряда полиции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве в одном из магазинов торговой сети "Ашан" несколько охранников довели практически до нервного срыва школьниц из-за необоснованного подозрения в мелкой краже. Из-за пережитого шока у одной из девочек открылось сильное носовое кровотечение. Родители подростков обратились в полицию.