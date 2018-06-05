Масштабный пожар в Чернобыле: появились данные о радиации

Радиационный фон в Чернобыльской зоне, где накануне вспыхнул масштабный пожар, находится на безопасном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, отметив, что площадь возгорания составляет порядка 10 га.

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 мкР/час (безопасный уровень - до 50 мкР/час), а на промышленной площадке ЧАЭС - 50,7 при безопасном уровне до 140 мкР/час.

В Киеве же этот показатель составляет 10 мкР/час при безопасном до 30 мкР/час.

Авиацией ГСЧС было совершено 10 сбросов воды (41,5 тонна), из них самолетами АН-32П совершено 3 сбросы воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 - 7 сбросов (17,5 тонн).

"К тушению пожара привлечены 29 ед. тех. и 126 чел., из них от ГСЧС 10 ед. тех. и 75 чел., от ГП Чернобыльская пуща 17 ед. тех. из них 3 трактора и 47 чел. и 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения м. Чернобыль, в том числе авиация ГСЧС (два самолета АН-32П и вертолет Ми-8)", - написано в сообщении.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, что ветер из Чернобыля направлен в сторону Киева.

"А вот что нам должно быть интересно - направление ветра. И ветер в Киеве сейчас - северный, северо-западный, 6-7 метров в секунду", - написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о пожаре в Чернобыльской зоне на территории Лубянского лесничества.