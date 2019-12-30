Масштабные ДТП и пробки в Киеве: озвучены пути решения

В Киеве стремительно увеличивается количество автомобилей, уплотняется городская застройка, разрастаются пригороды. При этом городская инфраструктура находится в печальном состоянии, а многие улицы и транспортные узлы не справляются с автомобильным потоком. В итоге – ДТП, заторы

О том, какие предпринимаются меры, OBOZREVATEL рассказал замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), начальник инспекции по паркованию Дмитрий Рахматуллин.

Заторы на проспекте Победы

Пассажирский транспорт

Одной из первоочередных задач на сегодня городские власти видят в снижении количества частного транспорта на столичных улицах.

"Для этого ведется работа над оптимизацией полос общественного транспорта, чтобы автобусы и троллейбусы шли строго по графику. Главное, чтобы людям было удобно пользоваться общественным транспортом", – рассказал чиновник.

Дмитрий Рахматуллин Наш Киев

В ближайшее время, по словам Дмитрия Рахматуллина, в столице начнут закупать пассажирский транспорт.

"На выделенные деньги планируется серьёзное масштабное обновление подвижного состава – троллейбусы, автобусы, трамваи. Число которых может достичь порядка 300" – уточнил он.

В то же время город постепенно отказывается от услуг перевозчиков с подвижным составом малой вместимости, которые часто дублируют маршруты коммунального транспорта. "Наша задача оптимизировать маршрутную сеть с точки зрения дубляжа. Если частник выиграл маршрут, по нему не должен дублироваться коммунальный транспорт и наоборот", – отметил Рахматуллин.

Это, по его словам, поможет избежать нагрузку на маршрут, и, как результат, снизит число ДТП и уровень заторов.

В 2020 году в Киеве закупят новый пассажирский транспорт Наш Киев

Места для паркингов

Отдельно стоит проблема с перехватывающими паркингами. Многие жители пригорода, понимая загруженность центральной части Киева, предпочитают оставлять авто на въезде, а сами пересаживаются на метро или наземный транспорт. Решение оптимальное как для автомобилистов, так и для города. Но встает вопрос об условиях парковки, ведь многие авто стоят коряво, и мешают движению транспорта.

Автомобили паркуют кто где хочет. На фото - подъезд к Южному мосту

По словам Рахматуллина, уже предложено порядка девяти точек на въездах в Киев, где можно устроить перехватывающие паркинги, плюс дополнительное число парковочных площадок. Однако в данной ситуации остро стоит вопросы с землей, так как у каждого участка есть свой хозяин. Впрочем, проблема перехватывающих паркингов будет серьезно решаться уже с началом нового года, заверил OBOZREVATEL замдиректора Департамента КГГА.

Слаженная работа

Одним из важнейших аспектов Рахматуллин видит во взаимодействии коммунальных подразделений.

"Деньги от уплаты за парковку идут на единого оператора – коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис". Соответственно, если инспекция по паркованию работает эффективно и проверяет все ли водители оплатили парковку, средств поступает больше. В свою очередь КП 60% от дохода перечисляет в дорожный фонд, из которого средства идут на нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов, установку знаков и пр. Занимается этим КП "Центр организации дорожного движения", – рассказал он.

Инспекторы по паркованию Facebook Дмитрия Рахматуллина

По словам чиновника, для того, чтобы инспекторы могли эффективно проверять оплату парковки, им необходима автоматическая система контроля оплаты стоимости услуг паркования. К сожалению, по его словам, еще с лета ведется вопрос разработки тендерной документации, технического задания программно-аппаратного комплекса.

"И сейчас вопрос находится на рассмотрении Антимонопольного комитета Украины, у которого есть свои замечания. Если тендер отменят, получится, что инспекции не будет передано в эксплуатацию столь необходимого программно-технического продукта", – уточнил он.

Рахматуллин отметил, что инспекция по паркованию уже доказала свою эффективность и руководство заинтересовано в расширении штата и новых кандидатах. С помощью инспекторов по паркованию с улиц Киева ежедневно эвакуируется порядка 50 авто нарушителей и показатель планируется довести до 300. Для примера, патрульная полиция, по его словам, эвакуирует порядка 10 авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, мост Патона в Киеве срочно нуждается в капитальной ремонте. Из-за коррозии толщина отдельных элементов конструкции уменьшилась в два-три раза.

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