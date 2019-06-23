Марш равенства в Киеве: журналист чуть не лишился глаза из-за яйца

Журналисту "Громадського" Владу Головку чуть не выбили глаз яйцом на Марше равенства "КиевПрайд", который состоялся 23 июня.
Соответствующее видео с мероприятия размещено в Tekegram-канале издания (чтобы посомтреть видео, проскролльте до конца страницы).
Головко пришел на "КиевПрайд" в качестве участника акции. В результате из толпы ему кинули яйцом в глаз.
Кадр из видео
"Мне в глаз прилетело яйцо со стороны парка Шевченко за кордоном полиции. Их кидали несколько. Прилетело также моей подруге в ногу, а мне в глаз", – рассказал он.
Журналист уточнил, что медики предоставили помощь на месте. Глаз видит, но придется обратиться к офтальмологу.
Одна из организаторов "КиевПрайда" Руслана Панухник заявила изданию "РБК-Украина", что о пострадавших на Марше равенства нет информации.
"О пострадавших на данный момент не известно. В начале Марша был инцидент с нападением на первую колонну, однако там просто вырывали плакаты", – сообщила организатор.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 23 июня, в центре Киева собрались противники ЛГБТ. Во время марша они пытались прорваться в колонну, но полиция их вытеснила. Также неизвестный попытался прорвать колоннуучастников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.
Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.
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